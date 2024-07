Ruolo, continuità e soldi: perché Riquelme potrebbe scegliere la Roma

Oggi si raduna l’Atletico Madrid a Cerro, il centro sportivo a Majadahonda, e sarà presente anche Rodrigo Riquelme, uno degli obiettivi della Roma per rinforzare la squadra in vista della nuova stagione. [...]

Simeone ha fatto sapere che il giocatore è tra quelli su cui vuole puntare, convinto che a 24 anni abbia ancora ampi margini di miglioramento. Il problema però è capire cosa vorrà fare davvero Riquelme. [...]

Ci sono almeno tre motivi per cui Riquelme potrebbe decidere di lasciare l’Atletico ed accettare la corte della Roma, che per lui è pronta a spendere 20 milioni di euro. Il primo è il modulo tattico, con l’Atletico che ripartirà da un 5-3-2 in cui i due quinti sono sottoposti più a compiti difensivi che offensivi. Riquelme nell’idea di Simeone è uno dei due a sinistra, che deve fare un lavoro a tutta fascia che lo tiene spesso lontano dalla porta. Nella Roma, invece, giocherebbe più alto, come gli piace anche di più. Il secondo è proprio la concorrenza con Samuel Lino, al momento considerato il titolare, mentre se dovesse arrivare a Roma il talento spagnolo sarebbe quasi sicuramente un titolare indiscusso. Il terzo è lo stipendio, visto che ad oggi Riquelme è ancora uno di quelli che guadagna meno nell'Atletico (circa 400mila euro), essendo un canterano e portandosi dietro lo stipendio del contratto iniziale. La Roma è disposta ovviamente ad aumentargli e anche di molto, anche arrivando quasi a triplicarglielo. Cosa ovviamente che lo alletta, visto che a Madrid non gli hanno ancora mai parlato di rinnovo…

(gazzetta.it)

