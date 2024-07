Chiesa sfumato. Risale Riquelme

LEGGO (F. BALZANI) - Chiesa diventa un intrigo. E non per il costo dell'operazione, che la Juve è disposta a chiudere a meno di 25 milioni. La Roma non vuole aspettare il giocatore, che ambisce un club che gioca la Champions (non pervenuto finora). Anche le pretese di stipendio (sopra i 6 milioni) sembrano esagerate. La Roma non vuole essere considerata un ripiego. Così Ghisolfi è tornato su Riquelme dell'Atletico, più in linea col progetto. Dove rischia di non rimanere Paredes. L'argentino potrebbe finire in Arabia, ma rinvierà ogni decisione a fine Copa America. Per la Roma non è incedibile e con una buona offerta potrebbe cederlo e riprovarci per Frattesi, pensiero fisso di De Rossi. Cresce l'ottimismo per Mikautadze che ha rifiutato Lens e West Ham. In corsa per l'attaccante resta il Monaco.