Pronto il rilancio per Le Fée

La Roma non ha più tempo da perdere e adesso deve e vuole accelerare per cominciare a fare sul serio sul mercato. Sia in entrata che in uscita. Perché tra una settimana esatta scatterà il raduno al Fulvio Bernardini e De Rossi a oggi avrà a disposizione soltanto dieci giocatori, alcuni dei quali inseriti nella lista degli indesiderati. Così aspettando che qualche club bussi alla porta per sfoltire il gruppo degli esuberi, adesso il responsabile dell’area sportiva giallorossa vuole intensificare i dialoghi con il Rennes per portare Enzo Le Fée nella capitale. […] Ghisolfi metterà sul piatto 18-19 milioni di euro, bonus (facili) inclusi. Una offerta che a Trigoria reputano più che adeguata al valore del giocatore che, tra l’altro, ha voglia di cambiare aria.

Le Fée ha già trovato l’accordo con la Roma e aspetta soltanto il via libera degli agenti per prendere un volo verso la Roma. È un giocatore ambizioso, vuole meritarsi grandi palcoscenici e grandi club. […]

(Corsport)