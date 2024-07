Primavera: domenica test col Benevento al Mancini Park Hotel

Nel week end del 17 agosto la Roma Primavera inizierà la propria stagione debuttando nel campionato di Primavera 1 2024-2025 contro il Cagliari al Tre Fontane. I lavori per il nuovo anno sono già cominciati con i baby giallorossi allenati da Gianluca Falsini che hanno già portato a termine il proprio ritiro estivo eseguito nella località perugina di Cascia. (...) La Roma Primavera infatti ha ancora un altro test da giocare che si terrà contro la Prima squadra del Benevento. L'appuntamento con i campani è in programma per la prossima domenica, il 4 agosto, alle ore 17 presso il Mancini Park Hotel, luogo dove lo stesso Benevento sta svolgendo il proprio ritiro estivo. Giocato questo test i giallorossi concluderanno così le amichevoli estive in programma per questa preparazione atletica e svolgeranno nella Capitale gli allenamenti restanti in avvicinamento alla prima giornata del prossimo campionato di Primavera 1.

(Il Romanista)