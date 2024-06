Toro: se Buongiorno va via Bellanova e Ricci restano

Un po' come quando giocava, ad Antonio Conte vengono meglio i tackle rispetto ai dribbling. [...] Quando gli han chiesto di Alessandro Buongiorno, ha persino provato a sgusciar via con parole di facciata: "Qualcosa faremo. Il Napoli lo scorso anno ha preso 48 gol, la sua è stata la decima difesa del campionato". [...] Urbano Cairo e Davide Vagnati sanno bene che il Napoli è in pole, sul loro difensore. Ma Cairo spera che possa ancora originarsi un'asta: però in Italia nessuno ha la liquidità del Napoli [...] e da oltreconfine per adesso si sono uditi solo sondaggi. [...]

Cairo ha parlato con Paolo Vanoli di Buongiorno, di Samuele Ricci, di Raoul Bellanova, di Ivan Ilic, di Tonny Sanabria. Lo ha di nuovo fatto Vagnati l'altro ieri. [...] Il dt aveva già chiarito la situazione all'allenatore nelle scorse settimane, quando Vanoli era ancora da ufficializzare. [...] Per la serie: se Buongiorno dovesse partire, non prenderemmo in considerazione offerte per gli altri top-player. Appunto Bellanova e Ricci, giovani di qualità attesi (in particolare il centrocampista) a una ulteriore crescita significativa. [...]

(Tuttosport)