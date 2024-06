Adesso manca solo un ostacolo per confermarsi campioni della categoria: battere stasera l'Empoli sul neutro di Ascoli. C'è lo scudetto in palio alle 19 in punto (diretta su Dazn e Vivo Azzurro TV). Si tratta della terza finale per il vivaio di Trigoria, che l'ha già raggiunta con Primavera e Under 18, entrambe sconfitte all'ultima curva. In realtà anche l'Under 15 è in odore di scudetto: giocherà la sua finale martedì prossimo contro il Genoa.

(corsport)