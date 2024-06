La firma di De Rossi, poi via al mercato. E Ghisolfi saluta Nizza: "Grazie di tutto"

La Roma ufficializzerà in questi giorni il rinnovo del contratto di Daniele De Rossi. Il tecnico firmerà negli uffici di Trigoria un triennale e percepirà un ingaggio di circa 2,5 milioni a stagione. Prima di partire per le vacanze dopo la tournée in Australia, l'allenatore incontrerà il nuovo d.s. Florent Ghisolfi dopo il breve colloquio del 24 maggio scorso. [...]

Proprio il responsabile dell'area tecnica è rientrato a Roma ieri sera dalla Francia, dove negli ultimi giorni ha risolto delle questioni burocratiche sul suo addio al Nizza. [...] Anche il dirigente firmerà a stretto giro, come De Rossi, un contrato triennale con la Roma. E ieri, nel frattempo, ha salutato Nizza e i suoi tifosi con un video sui social, rendendo omaggio al club rossonero nel quale ha lavorato a partire dal 2022. "Arrivederci bella Nizza. Grazie di tutto". [...]

(gasport)