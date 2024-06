Casting attaccante: occhi su Konaté

(...) Ma alla Roma Karim Konaté fa davvero gola, perché corrisponde al prototipo perfetto del giocatore cercato per il nuovo progetto: giovane, forte, ambizioso e potenzialmente un asset da mega plusvalenza. Un altro Omorodion, per intenderci, seguito con attenzione dai giallorossi e con una valutazione anche piuttosto alta (35 milioni). Konaté ha realizzato ventidue gol in quella che di fatto è stata la sua prima esperienza completa in prima squadra: l’ivoriano ha chiuso la stagione in crescendo, adesso diversi club sono più che interessati a lui. (...) La Roma però c’è e monitora la situazione. Così come per gli altri reparti da coprire, come la fascia destra. Quella bassa. La parola francese “Doué” in italiano significa “dotato”. E allora per la Roma potrebbe essere quasi di buon auspicio che il terzino individuato per la fascia destra si chiami proprio Doué, di nome Guéla, giovane esterno del Rennes che ha attirato l’attenzione di Ghisolfi e De Rossi. E in effetti è proprio dotato: di un’ottima velocità, di una capacità a sostenere la doppia fase, di un’età che gli consentirà di crescere e poi in futuro garantire una preziosa rivendita (...) Valutazione? Sette milioni, visto il contratto in scadenza nel 2025: un affare che può andare in porto se la Roma si dovesse convincere a puntare su di lui. Bellanova sarebbe il preferito, ma il Torino non cede per ora dalla valutazione di 25 milioni. Prima dell’Europeo. Figuriamoci dopo.

(corsport)