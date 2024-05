Solo le romane sempre in Europa dal 2017

Il Napoli fuori dalle coppe internazionali regala un primato a Roma e Lazio: sono le 2 sole italiane che dal 2017-18 al 2024-25 hanno giocato e giocheranno sempre in Europa. Non ci sono riuscite neanche le 3 big, Inter, Milan e Juventus.

La striscia più lunga in corso è quella dei giallorossi, che giocheranno per l'11° stagione di fila, ininterrottamente dal 2014-15. [...] La Roma sarà la squadra col ranking più alto della prossima EL, anche la Lazio sarà nella prima urna: esordio il 25 o 26 settembre nel supergirone a 36 squadre dove il derby non sarà (ancora) possibile.

(corsera)