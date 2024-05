Primavera, con la Lazio biglietti a 15 euro

Martedì 28 maggio alle 20:30 la Roma Primavera sfiderà la Lazio al Viola Park di Firenze in una partita valida per la semifinale Scudetto. Le due rivali cittadine si giocano la finale del 31 maggio in una gara secca: non sono previsti i tempi supplementari e in caso di parità al 90' si andrà direttamente ai rigori.

I biglietti hanno un costo di 15 euro (5 euro per gli under 14) e potranno essere acquistati online sul sito Vivaticket e presso la biglietteria Viola Park, che aprirà un'ora e mezza prima del fischio d'inizio del match.

