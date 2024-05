Friedkin con le tre grandi: "La Lega non ci rappresenta"

Un altro golpe interno alla Lega Serie A, pesantissimo alla vigilia del confronto decisivo negli uffici del Dipartimento dello Sport, dove oggi pomeriggio alle 15.30 verrà discussa intorno a un tavolo tecnico la costituzione dell'"agenzia per la vigilanza economica e finanziaria delle società sportive professionistiche". [...]

Le quattro big (Milan, Inter, Juve e Roma), da tempo più vicine al presidente della Figc, Gabriele Gravina, ieri sera hanno inviato una lettera al presidente della Lega Lorenzo Casini, delegittimandone la rappresentanza delle loro posizioni di fronte al governo, soprattutto quella relativa "al documento approvato dall'Assemblea del 14 febbraio, da noi non condiviso". [...] Sembra piuttosto una mossa per mostrare ancora la spaccatura interna della Lega e screditare il presidente Casini, che ha chiesto un confronto staccato con Abodi per trattare la separazione dalla Figc e le richieste (dagli sponsor del Betting al Decreto crescita) del calcio. [...]

(Il Messaggero)