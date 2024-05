Dybala-Baldanzi, staffetta in vista. In otto sono pronti a lasciare Trigoria

Non sarà solo una staffetta quella tra Paulo Dybala e Tommaso Baldanzi, ma potrebbe diventare anche un passaggio di testimone. La certezza assoluta che l’argentino resti a Roma anche il prossimo anno ancora non c’è. A luglio si attiverà la clausola rescissoria e qualsiasi club potrebbe decidere di investire su di lui. Baldanzi ha avuto l’opportunità per quattro mesi di crescere accanto a Dybala, tra i migliori in Europa nel suo ruolo. […] E a proposito di calciatori a fine contratto, nella Roma ce ne sono otto che sicuramente saluteranno, più uno (Angelino) che è vicino al riscatto. Rui Patricio che aspira ad un rinnovo come secondo, Huijsen, Llorente, Kristensen, Spinazzola, Renato Sanches, Azmoun e Lukaku. Insomma, quasi una squadra da rimpiazzare.

(Il Messaggero)