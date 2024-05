De Rossi pensa già al mercato: primi sondaggi in Spagna

La stagione della Roma, di fatto, è finita. Con la vittoria di domenica scorsa contro il Genoa è stato certificato il sesto posto in classifica. Se l'anno prossimo sarà Champions League dipenderà solo dall'Atalanta. [...] Poi sarà rivoluzione. Perché già da questa settimana è iniziato l'enorme lavoro di costruzione della Roma del futuro. [...] "Giovani e affamati". L'identikit dei profili da acquistare sul mercato estivo lo ha dato lo stesso allenatore giallorosso al fischio finale di Roma-Genoa. [...] La squadra sarà rivoluzionata con acquisti che possano diventare asset del club da valorizzare sia a breve termine, ma soprattutto a lungo. [...]

Un ragionamento che toccherà tutte le zone del campo. Dalla difesa con la ricerca di difensori veloci, alla mediana, tappando (dopo anni) la falla di un centrocampista di gamba. [...] Così come il ritorno degli esterni d'attacco, eliminati dai radar nel biennio di Mourinho e riscoperti con El Shaarawy e il giovane Joao Costa, il Primavera in rampa di lancio. Ma è l'attacco il reparto che subirà la rivoluzione maggiore. [...] Nella lista dei sogni c'è anche il nome di Samu Omorodion, centravanti spagnolo classe 2004, quest'anno in prestito al Deportivo Alaves ma di proprietà dell'Atletico Madrid. L'attaccante è seguito anche dal Napoli, ma da tempo è sul database personale di De Rossi. [...]

(la Repubblica)