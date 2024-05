De Rossi a Empoli: “Difficile arrivare in Champions”

La Roma scende in campo questa sera contro l’Empoli, con un occhio alla partita di Bergamo e il pensiero sempre più focalizzato alla prossima stagione. “È difficile che l’Atalanta non faccia punti per arrivare quarta – ammette De Rossi alla vigilia – sono proiettato su di noi per il prossimo anno, senza aspettare favori. Avevo capito da un pezzo che non saremmo arrivati quinti in classifica e la sconfitta del Bologna non ci aiuta. In caso di Europa League ci faremo trovare pronti. Ci sono aspetti positivi, è la competizione che mi ha fatto sognare da bambino, la Champions era roba da ricchi”. […]



(La Repubblica)