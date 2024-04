Striscioni contro la Lega di A e Lotito: protesta dei tifosi

«Tutto il resto non ha valore. L'importante è assecondare le squadre del nord e il vostro senatore». I tifosi della Roma non hanno digerito la decisione della Lega di Serie A di fare recuperare giovedì prossimo i minuti finali del match sospeso con l'Udinese, impedendo così alla Roma di anticipare il match col Napoli e avere un giorno di riposo in più in vista della semifinale di andata di Europa League in programma il 2 maggio contro il Bayer Leverkusen, e hanno esposto striscioni fuori e dentro lo stadio. Destinatari della protesta, la Lega e il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che nei giorni scorsi si era espresso («Hanno rimandato una partita per un codice giallo») sulla vicenda. «Venti minuti, ennesima porcata contro una Lega malata» e ancora «Laziale e milanista non serviva quel monologo... ve lo paghiamo noi lo psicologo». Dentro lo stadio sono stati esposti altri striscioni («Con la Roma contro ogni ingiustizia» e «Con Casini e Lotito tra qualche anno giochiamo con calzini e infradito») accompagnati dai cori «Lega italiana figli di p.»[…]

(Corsera)