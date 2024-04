Sexgate giallorosso, il Comune si sfila: niente patrocinio per la Roma Primavera

Il sexgate giallorosso produce i primi effetti. Se l'inchiesta della procura sportiva è ancora in corso, a Trigoria si registra il primo stop dopo il caso del video intimo che un talento della Primavera avrebbe rubato a una dipendente del club (licenziata) e poi condiviso con i compagni di squadra. A subire una battuta d'arresto è stata l'intesa tra la Roma e il Comune per l'iniziativa "Tieni in gioco la vita", campagna di sicurezza stradale rivolta a tutti i giovani per promuovere uno stile di guida sicuro e responsabile.

Il 4 aprile scorso è stato firmato a Trigoria il protocollo d'intesa tra la Roma e l'Automobile Club Roma, con il supporto di Toyota, uno degli sponsor del club. [...] L'iniziativa che ha coinvolto oltre cento studenti di tre istituti scolastici romani [...] e l'intera squadra della Roma Primavera, testimonial del progetto. Proprio la presenza dei giovani giallorossi in veste di ambasciatori avrebbe portato al dietrofront repentino dell'Assessorato alla Mobilità, che in un primo momento aveva trovato l'intesa per il patrocinio con il club di Trigoria. [...] Contattata, la Roma motiva l'assenza del Comune nell'iniziativa con un disguido di natura "logistica" e ribadisce che Campidoglio e club continueranno a lavorare insieme. [...]

(la Repubblica)