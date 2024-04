Sarri, Flick e Mourinho: crisi vip

Prendere nota dei nomi, anzi dei cognomi: Mourinho, Zidane, Conte, Sarri, Flick, Tuchel, Lopetegui, Sampaoli, Benitez, Potter. Tutti big della panchina in cerca di lavoro. [...] Mourinho, Sarri e Benitez sono freschi di addio a Roma, Lazio e Celta Vigo. [...] Nomi pesanti, destinati a rubare i titoli e ad alimentare il gossip nei prossimi mesi, in un contesto sempre più difficile. La concorrenza è spietata, gli emergenti si stanno facendo largo e il mestiere richiede un continuo aggiornamento: chi si ferma, troppo, è perduto. [...]

Oggi un allenatore deve slalomeggiare tra numeri e statistiche, soprattutto deve confrontarsi con la figura imprescindibile del match analyst, fante perennemente al lavoro, con uno strumento dell'ultima generazione tra le mani. Una volta vedevi l'allenatore seduto a dare le direttive. Oggi il coach consuma chilometri tra area tecnica e le postazioni in panchina per consultarsi con lo staff e rivedere in tempo reale le azioni. [...] Non è facile tenere il passo dei tempi, ma i big della panchina ci provano. [...] Sono cresciuti con le basi della vecchia scuola, ma hanno assorbito, forzatamente, la cultura post moderna. [...]

(il Fatto Quotidiano)