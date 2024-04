Protesta giusta. La Lega sbagliata

Una volata infernale per la Roma, resa ancor più difficile dalle decisioni della Lega. Si comincia con il Bologna, ma bisognerà volare a Udine il 25, per tornare domenica a Napoli. Una preparazione a ostacoli in vista della semifinale con il Bayer. Sichiede alla squadra di De Rossi uno sforzo assurdo, ma oggi l'attenzione deve essere esclusivamente sul Bologna, perché si tratta di uno scontro diretto per la Champions dell'anno prossimo. Oggi bisogna vincere con i rossoblù, guidati da un tecnico, Motta, che viene descritto come un amico, ma all'andata ha imperversato controuna Roma incompleta estropicciata. [...] Non siamo fanatici della protesta, ma non si può subire sempre in silenzio. Bravo Daniele, ora metti di cattivo umore l'amico Thiago.

(Il Messaggero)