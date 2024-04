Oggi la vendita libera per la gara interna col Bayer

Sale la febbre per la semifinale d'andata tra Roma e Bayer Leverkusen. E' scattata ieri la vendita riservata agli abbonati delle coppe che ha visto oltre 20mila persone in fila per acquistare il biglietto. [...] Questa seconda fase durerà fino alle 15 di oggi, poi dopo un'ora comincerà la vendita libera che inevitabilmente registrerà il cinquantacinquesimo sold out dell'Olimpico. [...]

Restano invece sempre meno biglietti per la sfida contro la Juventus in programma domenica 5 maggio alle 20.45: il big match registrerà naturalmente l'ennesimo tutto esaurito stagionale per dare la spinta ai giallorossi nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League.

(corsport)