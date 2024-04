Notte a San Siro. De Rossi: "Qui per vincere", Dybala: "Caricati dal derby"

LEGGO (F. BALZANI) - "Non siamo qui per fare da comparse". De Rossi e Dybala non si nascondono a poche ore dal primo atto di un altro derby, quello che deciderà chi tra Roma e Milan passerà in semifinale di Europa League. Stasera a San Siro si gioca l’andata ed entrambe le squadre ci arrivano con uno stato di forma ed emotivo invidiabile. Poco turn over e nessuna paura da parte di De Rossi ma rispetto per un Milan che si gioca anche il futuro di Pioli: "Siamo consapevoli della forza del Milan. Ho letto che la Roma non avrebbe nulla da perdere, ma non è così. La Roma ha tutto da perdere, non siamo qui a fare le comparse. Smalling? Sta bene e può giocare dal 1'. Mancini sta splendidamente, è entrato nella storia del derby come non potrebbe? Vedo la squadra allegra come piace a me".

Cercherà una nuova Joya a San Siro, invece, Dybala assente nei due precedenti match di campionato: "La finale di Budapest mi ha fatto malissimo, ma voglio la rivincita. Con De Rossi ho maggiore libertà". Sul futuro: "Alcune scelte non dipendono da me, parlerò con la società". Stringerà i denti anche Mancini che ieri ha ringraziato i tifosi per la raccolta fondi simbolica per pagare la multa dopo l’esultanza nel derby. "Vi ringrazio, ma sosterrò io le spese. Mi piacerebbe se la somma raccolta fosse devoluta in beneficenza alla Locanda dei Girasoli". Il programma dei quarti è completato da Liverpool-Atalanta, Benfica-Marsiglia e Bayer L.-West Ham.