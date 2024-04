Montella: “De Rossi già grande. La Roma può volare ma il Milan è ancora vivo”

GASPORT - Il primo round se l’è perso perché era in volo. Niente di più naturale, direbbe chi ha visto Vincenzo Montella giocare: l’Areoplanino allargava le braccia dopo ogni gol. Oggi Montella vola per lavoro, la sua agenda è piena di partite da vedere in ogni angolo di Europa: è la vita da commissario tecnico, incarico che Vincenzo ricopre dallo scorso settembre. Ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano in merito alla gara tra Milan e Roma e sulla gestione di De Rossi. Queste le sue parole:

Roma-Milan sarà all’altezza?

“Certo. Si affrontano due squadre in grande condizione, che arrivano da ottimi risultati e possono schierare grandi stelle. Sarà apertissima. peseranno emotività, un pizzico di buona sorte e il modo in cui i due allenatori la prepareranno“.

Dopo aver vinto il derby, De Rossi ha spiazzato Pioli: El Shaarawy a destra ha mandato in tilt Leao.

“Che avesse le stimmate del grande allenatore lo si capiva anche quando giocava. Daniele però è riuscito a fare tutto in pochissimo tempo, il suo arrivo ha avuto un impatto incredibile sui giallorossi. La sua Roma è coraggiosa ma sempre logica, ha grande equilibrio”.

[...]

All’andata ha deciso Mancini. Giovedì tocca a Lukaku e Giroud?

“Grandissimi entrambi, con una storia che pochi attaccanti oggi possono vantare. Possono determinare in qualsiasi momento”.

Per il futuro il Milan punta Zirkzee. Le piace?

“Straordinario, e giovane ma ha tutto: tecnica, fisicità, visione di gioco. Forse deve crescere un po’ dentro l’area… gli mancano i gol “sporchi”. Ma le qualità non si discutono”.

Dove si deciderà Roma-Milan?

“La compattezza sarà fondamentale, è così che la Roma si è imposta all’andata”.