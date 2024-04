MILAN-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Smalling e Spinazzola tornano titolari, davanti tridente Dybala-Lukaku-El Shaarawy

Riparte il percorso europeo della Roma di Daniele De Rossi, di scena questa sera a San Siro contro il Milan per l'andata dei quarti di Europa League. Dopo l'importante vittoria nel derby di sabato il tecnico giallorosso è intenzionato a riproporre l'undici titolare della sfida di sabato, seppur con qualche cambiamento: Svilar resta titolare inamovibile, mentre in difesa Smalling e Spinazzola potrebbero prendere il posto di Llorente e Angelino (confermati Celik e Mancini). Dalla cintola in su nessun dubbio: a centrocampo ci sarà Paredes in mediana supportato da Cristante e Pellegrini, mentre davanti Lukaku sarà la punta centrale di riferimento con Dybala ed El Shaarawy ad agire sulle corsie esterne.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

