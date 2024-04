L’onore e il dispetto

Forse Lotito non lo sa, ma mi è simpatico, le sue telefonate, il più delle volte di fegatosa ribellione, sono una gioia per le mie orecchie. Soltanto al trentesimo minuto del monologo, quando il padiglione auricolare è a un passo dall’ustione, lo imploro di interrompere la comunicazione e lo saluto con il timore che sia ancora in linea: non sopporto di passare per maleducato. [...] Lotito ha detto di non aver capito il rinvio della partita con l’Udinese per il malore accusato da N’Dicka, poi finito in codice giallo. Immagino che non gli siano bastate le parole pronunciate dall’arbitro Pairetto poco dopo la sospensione («e se malauguratamente succede l’irreparabile?»). Il Senatore ha fatto un’uscita di pessimo gusto e irrispettosa nei confronti di De Rossi, prim’ancora che di Roma e Udinese. È buona cosa che tratti gli argomenti che gli stanno a cuore (W la liberta d’espressione), ogni tanto - però - potrebbe saltare un turno per una questione di sensibilità. [...]

(Corsport)