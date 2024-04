Grande attesa per i biglietti per Leverkusen

La prevendita per la semifinale di andata contro il Bayer Leverkusen procede spedita, anche grazie al robusto taglio dei prezzi deciso dalla Roma. Possiamo già dare per scontato il sold out numero 55 di fila, anche se la vendita non riservata agli abbonati partirà mercoledì. Nel frattempo tifosi aspettano che vengano messi in vendita i pochissimi biglietti per la partita di ritorno, in programma il 9 maggio alla Bay Arena. Lo stadio di Leverkusen è piccolo, può ospitare in tutto circa 30.000 persone, perciò agli ospiti di turno viene riservato il 5% dello spazio come da regolamento internazionale. Insomma, saranno circa 1.500 romanisti che potranno entrare. [...]

(Corsport)