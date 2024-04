Dybala riposa, dubbi su ElSha e Spinazzola

IL TEMPO (M. CIRULLI) - E' tornata subito ad allenarsi la Roma dopo la vittoria con il Milan in Europa League. I giallorossi hanno infatti preferito rimanere a Milano dove stasera la squadra cenerà nel ristorante di Zanetti per preparare la 32° giornata di campionato che vedrà la squadra di De Rossi affrontare l'Udinese. Ieri mattina c'è stato il trasferimento a Monza, dove Pellegrini e compagni si sono allenati, presso il centro sportivo di Monzello "Luigi Berlusconi", struttura dove quotidianamente si prepara il club biancorosso.

Come di consueto il gruppo si è diviso tra scarico per chi ha giocato in coppa giovedì e seduta standard per i restanti calciatori, mentre nella Capitale Azmoun ha continuato il suo lavoro di recupero personalizzato. Oggi è prevista la rifinitura alle ore 14 con seguente partenza verso Udine. De Rossi potrà contare nuovamente su N'Dicka, tornato dalla squalifica, mentre potrebbe essere l'occasione giusta per far riposare qualche giocatore anche in vista del ritorno con i rossoneri all'Olimpico. In un periodo fitto di impegni sarà importante la gestione di alcuni elementi a rischio come Dybala e Spinazzola ed El Shaarawy che potrebbero vedersi risparmiati alcuni minuti.