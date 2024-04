Dybala contro Leao: è lotta di classe

Così uguali ma così diversi. In comune? La voglia di giocare e divertirsi. Tocca a loro due, Dybala e Leao, accendere la gara di questa sera. Lo dicono i numeri, la classe, la capacità di essere decisivi. Perché se è vero che c'è una Roma con Dybala e un'altra senza, stesso discorso si può estendere al Milan. [...] Quella di questa sera è la prima sfida stagionale visto che la Joya ha saltato entrambi gli appuntamenti in campionato contro i rossoneri. Stagioni differenti ma simili. L'argentino [...] si fa preferire per i gol (14 a 12). Il portoghese invece è davanti negli assist (10-8), nei passaggi chiave (50-37) e nei dribbling (60-25).

Quello che appare certo è che sia Pioli che De Rossi sanno come sfruttarli. [...] 8 gol in 12 partite dall'arrivo di De Rossi e soprattutto quasi il 70% dei minuti giocati. Sembra il matrimonio perfetto. Che tutti vorrebbero prolungato anche il prossimo anno. [...] In carriera Dybala ha vinto scudetti e una coppa del Mondo. Gli manca il trofeo europeo. C'è andato vicino due volte, sfiorando una Champions ai tempi della Juventus e proprio l'Europa League con la Roma lo scorso anno a Budapest. Ora ci riprova. [...]

(Il Messaggero)