De Rossi: «Loro bravi, noi nervosi e poco brillanti»

La Roma perde lo scontro diretto per la Champions contro il Bologna e, in attesa del recupero con l'Udinese, si trova a 7 punti dal quarto posto, a +1 sull'Atalanta (che ha una partita da recuperare come i giallorossi), e a +3 sulla Lazio. Una classifica che è frutto di una prima parte di stagione deficitaria, ma soprattutto di zero punti ottenuti in 7 gare contro le prime 4 della classifica: 2 volte contro Inter, Milan e Bologna, una volta contro la Juventus (manca il ritorno), sono arrivate solo sconfitte. De Rossi a fine partita riconosce i meriti degli avversari. «Siamo stati - le sue parole - un po' meno brillanti rispetto alle ultime uscite, ma loro sono stati bravi. Succede di non riuscire ad essere perfetti sotto porta, complimenti al Bologna, non hanno rubato niente». […] Ora bisogna ripartire e continuare a gestire le energie. «Sulla gestione non siamo stati molto aiutati, ma non ne voglio più parlare. Andremo a giocare 20 minuti, non è uno sforzo fisico ma più mentale e per il viaggio. La corsa è ancora lunga, anche in Europa faremo due partite che saranno due battaglie contro una squadra imbattuta. Per la Champions rispettiamo tutti: l'Atalanta ha un punto in meno e recupererà una partita a giochi fatti. Sapevamo che sarebbe stata difficile, è ancora lunga».

(Corsera)