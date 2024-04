De Rossi lancia la sfida al Milan: "Non faremo le comparse"

"Non saremo comparse". Al suo primo quarto di finale europeo della carriera da allenatore, Daniele De Rossi non mostra paura. Rispetto sì, ma non timore. Milan-Roma questa sera (ore 21.00) azzera tutto. [...] La forza degli avversari è sotto gli occhi di una classifica che recita -13 dai rossoneri. E un bilancio negli scontri diretti da brividi: la Roma non batte il Milan da 5 anni e da 7 non vince a San Siro: "Del Milan temo la grandissima qualità dei giocatori e il loro gioco. Conosco da tanti anni Pioli. Il Milan è armonico, al di là dei momenti di difficoltà ha ritrovato condizione e quando vince, gioca bene". [...]

Derby europeo che arriva a pochi giorni dalla vittoria di quello contro la Lazio: "Sono partito aggressivo con loro sul fatto di rimanere con i piedi per terra. La vittoria di un derby a volte ti fa ubriacare. Ma non c'è stato bisogno, erano tutti allegri ed è quello che chiedo e in campo sono andati forte e si sono messi a disposizione". [...] Pochi dubbi di formazione. Spinazzola è in vantaggio su Angelino per la fascia sinistra. Mentre centrale di difesa ballottaggio Smalling-Llorente. [...] Per il resto undici fatto con Celik e Mancini a completare il quartetto difensivo. Cristante, Paredes e Pellegrini a muoversi sulla mediana. E Dybala, Lukaku ed El Shaarawy nel tridente offensivo. [...]

(la Repubblica)