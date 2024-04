Con Calabria e Pellegrini: i figli del vivaio guidano e tifano

I gemelli diversi sono nati nel 1996, a sei mesi e 450 chilometri di distanza. Una voglia rossonera sul cuore Davide Calabria, una giallorossa Lorenzo Pellegrini, e per entrambi una fascia al braccio nel destino. Per i figli del vivaio come loro non c'è nulla di più naturale, specialmente se la storia comincia nella squadra per la quale hai sempre tifato. [...] Capitani, tifosi, leader cresciuti nelle squadre che oggi guidano: in Italia non c'è nessuno come loro. [...] "Mi viene da pensare a mio padre, che mi ha trasmesso tutto questo spettacolo, tra romanità e romanismo". Subito dopo il trionfo di Conference League a Tirana del 2022 Lorenzo Pellegrini pensò a papà Tonino, colui che gli ha trasmesso la passione per la Roma. [...]

Poi è arrivata la fascia, dopo un Roma-Spezia in cui Dzeko mandò a quel paese Fonseca e il tecnico portoghese decise di cambiare definitivamente: la fascia a Lorenzo. [...] Essere capitano della Roma, per uno cresciuto a pane e Roma, era una opportunità impossibile da rifiutare. Proprio come è successo a De Rossi adesso, che in Pellegrini rivede un po' anche di sé. [...] Da quando è arrivato De Rossi Pellegrini è di fatto rinato, tornando ad essere decisivo come lo era stato nel primo anno di Mourinho. E forse è anche per questo che adesso il capitano è tornato a volare, perché chi lo allena è stato capitano romano e romanista come è lui. [...]

(gasport)