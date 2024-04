C'è ancora ElSha, ma torna a sinistra. La sfida a Orsolini ha il sapore azzurro

La scena nella quale Daniele De Rossi soccorre Stephan El Shaarawy vittima di crampi durante Roma-Milan, ha ricordato a molti quella di Mazzone quando in un Brescia-Roma 2-3 soccorse Totti (reduce da una tri-pletta) allo stesso modo. All'epoca Carletto era tecnico dei biancazzurri con un passato in giallorosso nel quale ha contribuito a formare Francesco. Daniele, invece, è alla sua prima esperienza in Serie A, ma la voglia, tenacia, grinta e mimica ricordano moltissimo Mazzone. El Shaarawy è tra quelli che ha beneficiato di più del suo arrivo a Trigoria, da riserva di lusso a titolare inamovibile. È bastato un cambio di modulo e più motivazione per farlo tornare il Faraone che si era visto ai tempi di Milan e a tratti anche nella Roma. Corre e dà profondità alla squadra, all'occorrenza cambia anche fascia per dare una mano al terzino di turno. Con le dovute proporzioni, dettate da gol e pre-senze, ricorda, nello spirito di sacrificio l'anno dello scudetto, Marco Delvecchio che ha giocato anche esterno d'attacco in giallorosso facendo la storia. [...] Il suo futuro al momento non è ancora scritto (contratto in scadenza nel 2025), ma con prestazioni di livello come quelle delle ultime gare, pensare a un prolungamento è d'obbligo. Stephan giocherà anche oggi contro il Bologna, ma tornerà a sinistra per frenare Orsolini. In attacco ci saranno Abraham (centrale) e Dybala (a destra). Per Tammy sarà la prima partita da titolare dopo la finale di Europa League. Lukaku dovrebbe rientrare contro il Napoli (28 aprile) e con il Bayer Leverkusen (2 maggio).

(Il Messaggero)