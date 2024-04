Bellezza all'italiana: gioco, ideologie e gol, tocca a Milan e Roma

Con gli occhi ricolmi delle bellezze della Champions, di cui è spettatore, il calcio italiano stasera prova a dimostrare col derby Milan-Roma, andata dei quarti di Europa League, che la coppa minore può garantire uno show dello stesso livello. [...] Il veterano Pioli e il neofita De Rossi sono separati da 18 anni e accomunati dall'offensivismo e dalla consapevolezza di potersi garantire la riconferma per la prossima stagione. [...] Pioli e De Rossi sono flessibili e attenti alle novità. Il Pioli di oggi è diverso da quello dello scudetto 2022. E De Rossi, raccolta l'eredità dell'attendista Mourinho partendo dal posizionismo ortodosso di De Zerbi e in parte di Roberto Mancini all'Europeo 2021 (vissuto da assistente), sta introducendo variazioni sul tema, istruito dallo Spalletti romanista. [...]

De Rossi cerca il palleggio, di cui sono cardini l'abbassamento iniziale del regista Paredes tra i difensori centrali, i movimenti dall'una all'altra metà campo di Cristante, essenziale nel pressing, le digressioni di Pellegrini nella zona del centravanti Lukaku e l'uso delle fasce laterali come sfogo costante del gioco offensivo. [...] La chiave resta l'accentramento del fantasista Dybala, che parte da destra ma non è certo ala classica, in un sistema che può oscillare tra la prediletta linea difensiva a 4 e quella a 3. [...]

(la Repubblica)