Attimi di terrore per Ndicka: incognita sulla data del recupero

Due forti impatti durante la partita, poi la fitta al cuore e la caduta. Al 73' di Udinese-Roma Evan Ndicka si è accasciato a terra toccandosi il petto. E' stato soccorso immediatamente dai medici che lo hanno portato cosciente fuori dal campo in barella. [...] Ndicka è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia in codice giallo, nel reparto di emodinamica. In serata è stato raggiunto dai compagni di squadra e da mister De Rossi, tra i primi a rendersi conto della gravità della situazione. E' stato proprio l'allenatore giallorosso a gestire il tutto. Prima chiedendo all'arbitro Pairetto di poter andare negli spogliatoi a parlare con Ndicka per sincerarsi personalmente delle sue condizioni. Poi riunendo la squadra vicino alla panchina per chiedere lo stato d'animo dei calciatori. [...]

In attesa di avere nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute del calciatore, la paura più grande è scampata. Ma adesso si apre la questione recupero. Il calendario della Roma è molto compresso, almeno finché sarà in corsa in Europa. [...] Se i giallorossi dovessero essere impegnati nella semifinale di Europa League - in programma il 2 e 9 maggio - ogni discorso sul recupero sarà rinviato a fine stagione. Unica data disponibile giovedì 16 maggio, il giorno dopo la finale di Coppa Italia. [...]

(la Repubblica)