Smalling, passi avanti verso il recupero. L'obiettivo è riaverlo con il Feyenoord

Tra i più grandi risultati che otterrà De Rossi ci sarà senza dubbio il ritorno di Smalling in campo. Con l'arrivo del nuovo tecnico, l'inglese sembra aver superato alcuni blocchi (fisici e mentali) che gli impedivano di tornare a disposizione. [...] Non è da escludere che possa tornare a disposizione contro il Feyenoord. Difficile nella partita d'andata a Rotterdam (15 febbraio), più plausibile in quella di ritorno all'Olimpico (22 febbraio).

Smalling ha sofferto di un problema tendineo tra quadricipite femorale e piatto tibiale che gli ha provocato un forte dolore al ginocchio sinistro. Dato che le cure a cui si era sottoposto i primi due mesi non facevano effetto, a fine ottobre si è recato a Londra per farsi visitare dallo specialista Andy Williams. [...] Successivamente, ha svolto alcuni esami anche alla clinica Villa Stuart (risonanza magnetica), ma anche in questo caso i medici non gli hanno cambiato la terapia. [...] Lo Special One ci puntava a tal punto da dire: "Il suo infortunio mi ha rovinato la stagione". Adesso chissà se il ritorno potrà valorizzare quella di De Rossi.

(Il Messaggero)