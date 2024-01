Roma e Atalanta provano lo sprint Champions. Ma con Mourinho mai un girone da top

Come sono gli occhi di chi dice addio? Forse potrebbero assomigliare a quelli di José Mourinho, a sedere nella poltrona di una sala conferenze mezza vuota e, proprio per questo, piena soprattutto di domande inevase e cattivi pensieri. Come sono gli occhi di chi dice addio? Forse potrebbero assomigliare a quelli di José Mourinho, a sedere nella poltrona di una sala conferenze mezza vuota e, proprio per questo, piena soprattutto di domande inevase e cattivi pensieri. [...] Con lo Special One non è mai successo che la Roma abbia chiuso una classifica in zona Champions, non riuscendo ad andare oltre il 6° posto, anche se nell’andata dello scorso anno solo per differenza reti. In questo lasso di tempo, in momenti ovviamente diversi, ce l’hanno fatta invece Inter, Milan, Napoli, Juventus, Atalanta, Lazio e Fiorentina. Graduatorie del genere, com’è logico, sono ben note a Trigoria, e proprio per questo – cioè la ripetitività dei risultati – porta a rendere friabili gli alibi che parlano quasi solo di arbitraggi e infortuni. [...] E allora, in attesa che i Friedkin sciolgano la riserva sul rinnovo dell’allenatore – voluto dalla maggior parte dei tifosi – che sia anche qui la motivazione della volontà della proprietà di prendere tempo? Mourinho, però, ha fatto capire che non se lo spiega. «Mi sono fatto delle domande, ma non sono riuscito a darmi una risposta chiara e obiettiva». Questo non significa che abbia intenzione di gettare la spugna, tanto è vero che – a chi gli chiede se sia pronto a dare consigli ai Friedkin nella scelta dell’erede di Pinto – dice chiaro: «Se la domanda è fatta internamente e c’è fiducia nella mia interpretazione ovviamente in quel caso si parla e do la mia opinione». [...]

(Gasport)