Riecco Orsato all'Olimpico: fu il fischietto del 26 maggio

IL TEMPO (M. VITELLI) - Sarà Daniele Orsato a dirigere il derby romano di Coppa Italia che vale l'accesso alle semifinali. Una designazione che certamente soddisfa l'allenatore della Roma José Mourinho, che anche dopo un match nel quale ritenne l'operato del fischio di Schio insufficiente, spese belle parole per l'arbitro augurandosi di ritrovarlo presto. Con Orsato, comunque, la Roma non ha mai vinto il derby, anzi peggio, ha perso forse quello più importante datato 26 maggio del 2013 che assegnò proprio la Coppa Italia alla squadra biancoceleste. In totale, Orsato ha diretto 6 derby, quattro vinti dalla Lazio e due pareggiati. Tra gli errori più gravi dell'arbitro veneto in una stracittadina della capitale, il rigore assegnato alla Roma per fallo (ma il contatto non ci fu) di Wallace su Strootman: era il 30 aprile 2017 e finì comunque con un successo della Lazio per 3-1.

In campionato, Orsato ha diretto 38 volte la Roma, con un bilancio leggermente positivo per i giallorossi: 13 vittorie, 13 pareggi e 12 sconfitte. 44 invece i match con la Lazio e anche qui la statistica sorride con 19 vittorie, 14 pareggi e 11 sconfitte. Per ciò che riguarda le sanzioni disciplinari, sono 107 i cartellini gialli e 5 i rossi che Orsato ha sventolato in faccia ai giocatori della Roma, 127 gialli ai laziali (zero rossi). Il borsino delle ammonizioni nei derby è di 16 ammonizioni e 2 espulsioni per la Roma e 23 ammonizioni per la Lazio. Un'occhiata anche al Var, che sarà Massimiliano Irrati, confermato al monitor dopo esserci stato anche nell'ultimo derby, quello poco entusiasmante e terminato 0-0 nello scorso novembre. Nelle quattro volte che Irrati ha gestito il Var nel derby di Roma, due successi giallorossi, uno biancoceleste e un pareggio.