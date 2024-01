Domani si vola in Arabia: Dybala ora è in dubbio

Avesse potuto scegliere, sicuramente avrebbe rinunciato a questa trasferta: l'assurda amichevole a Riyad, organizzata dallo sponsor durante il festival saudita più atteso dell'anno, è un fastidio intermezzo tra le prime due partite di De Rossi da allenatore della Roma. La squadra partirà domani pomeriggio dopo l'allenamento con un volo charter per l'Arabia. Mercoledì sarà in campo contro l'Al Shabab e a seguire in nottata tornerà a Fiumicino. [...]

Fortunatamente la sfida di Salerno è in programma lunedì, quindi De Rossi avrà il tempo di prepararla con cura nonostante lo stress di due viaggi intercontinentali in poche ore: da valutare le condizioni di Dybala e soprattutto Spinazzola, che ha un problema muscolare. Squalificato Paredes, a centrocampo torna Cristante. Con Mancini in difesa è possibile il ritorno al 3-5-2.

(corsport)