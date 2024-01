De Rossi corsa contro il tempo

Il vento soffia ancora, non ha mai smesso di soffiare e, anzi, ora si è fatto ancora più forte. Perché Daniele De Rossi è stato travolto da questo secondo atto della sua storia d'amore con la Roma. [...] Resta adesso la parte più difficile: dare la sua impronta alla squadra, sia nella mentalità sia nella tattica. E farlo in fretta. [...] È una vera e propria corsa contro il tempo quella del neo tecnico giallorosso per riuscire a trovare il miglior assetto tattico per la squadra, ma anche dargli una maggiore sicurezza dopo i deludenti risultati contro Lazio e Milan. [...]

Dan e Ryan sabato pomeriggio hanno deciso per la prima volta di raggiungere l'Olimpico insieme alla squadra, poi una volta entrati hanno respirato un clima in parte ostile nei loro confronti. [...] E adesso, come detto non c'è tempo da perdere. Perché le partite sono tante tra campionato, coppa e...Amichevoli. Il viaggio in Arabia di domani per affrontare mercoledì l'Al-Shabab appare quindi un grande imprevisto per De Rossi, che immaginiamo avrebbe voluto avere una settimana libera per lavorare con la squadra in vista della delicata trasferta contro la Salernitana. [...]

