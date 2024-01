Abbracci, soldi e il gancio Van Gaal: così lo Special ha vinto la partita

Huijsen alla Roma è anche una storia di famiglia, di rapporti e di promesse sussurrate, in campo e al telefono. Con Mourinho assoluto protagonista e regista di un’operazione voluta e studiata senza lasciare nulla al caso, in perfetto stile Special One. [...] Il rapporto tra Mourinho e il papà del ragazzo, Donny, si è rivelato importante per convincerlo a firmare con i giallorossi.

Lo Special One si è mosso in prima persona telefonando più volte al papà del ragazzo. [...] Mou ha detto a Donny di volere il figlio a Roma e il papà è stato il primo a interessarsi per provare a forzare la mano, poi con il sostegno del figlio, rispetto al piano condiviso tra la Juve e il Frosinone. Succede quindi che, sfumato Bonucci, la Roma fa un primo tentativo per il centrale olandese: era il 27 dicembre.

José Mourinho però non demorde: è convinto che Huijsen possa davvero rivelarsi funzionale alle esigenze tecniche e finanziarie del club. Per questo motivo chiede a Pinto di insistere e di impostare la trattativa, che con in pugno il sì del calciatore diventa praticabile: in più gli scout della Roma avevano il profilo dell’olandese cerchiato in rosso da prima che andasse alla Juve. Hujisen non ha resistito infatti al richiamo di Mourinho e della Roma. [...]

