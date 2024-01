Baldanzi e la Roma sono vicini: l'Empoli chiede Pisilli, 'no' dei giallorossi. C'è Pagano in ballo

L’ultima stoccata può essere un grande investimento: la Roma è vicina all’acquisto di Tommaso Baldanzi, uno dei giovani talenti più luccicanti del panorama italiano. Ieri Tiago Pinto, a pochi giorni dall’addio, ha rafforzato l’accordo con l’entourage e stamattina presenterà la proposta formale all’Empoli. Entro domani la trattativa dovrebbe andare a buon fine perché anche Fabrizio Corsi si sta convincendo a cedere subito Baldanzi, sfruttando anche l’effetto promozionale del gol segnato sabato allo Juventus Stadium.

[...] De Rossi comunque può essere soddisfatto perché avrà il vice Dybala nell’immediato - avrebbe accolto volentieri per il ruolo anche Bernardeschi - e perché potrà così insistere a tempo pieno sul 4-3-3. [...]

La valutazione complessiva dell’affare dovrebbe essere superiore ai 15 milioni, anche se Tiago Pinto punta al prestito con obbligo di riscatto che non impegnerebbe la Roma in questo bilancio. Nella trattativa l’Empoli vuole inserire un calciatore molto stimato, cioè Niccolò Pisilli, il centrocampista del 2004 che ha segnato al debutto in Europa League durante la gestione Mourinho. Ma la Roma ha risposto che non intende perdere uno dei prodotti più interessanti del vivaio, neppure mantenendo la percentuale sulla rivendita o addirittura il diritto di riacquisto a una cifra prestabilita. Tra l’altro neanche Pisilli, che è dichiaratamente stimato da De Rossi, sarebbe felice di andare via adesso. Ma è evidente che per prendere Baldanzi la Roma debba concedere qualcosa alla controparte. Si tratta su altri nomi, a partire da Pagano. [...]

(corsport)

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO