Calciomercato Roma, CORSI a LR24: "Baldanzi? Non abbiamo ancora ricevuto proposte, per noi è molto importante"

Ultime ore di mercato calde in casa Roma. Una volta completate le cessioni, il grande obiettivo in entrata è Tommaso Baldanzi. L'agente del calciatore Beppe Riso, che ha ottimi rapporti con Tiago Pinto e con il club giallorosso, ha intavolato una trattativa preliminare ma resta da convincere l'Empoli. Il club toscano, al momento, non ha ricevuto alcuna offerta per il trequartista, come confermano le parole del presidente Fabrizio Corsi, intercettato dalla redazione de LAROMA24.IT. Le sue parole:

Ci sono novità su Baldanzi?

"Ancora non abbiamo ricevuto proposte."

Lo lascereste partire ora?

"Per noi è importante quindi vediamo. Il giocatore deve ancora entrare in forma perché è stato fuori tanto e non ha ancora molto minutaggio nelle gambe."