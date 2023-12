Tutto il tifo sta con José, ma alla Roma serve volare tra le grandi

[...] José Mourinho e Walter Mazzarri - dopo essersi punzecchiati in passato (da "fenomeno mediatico" al confronto fra "asini e purosangue") si avvicinano alla sfida tra Roma e Napoli coltivando sentimenti simili e opposti. [...] Qualunque risultato esca dall'Olimpico, non ci sarà nessun sostenitore giallorosso che soffrirà di nostalgia per un allenatore del passato. Discorso diverso, invece, per Mazzarri, anche lui rimasto schiacciato finora - come sarebbe successo a tutti - dall'ombra di Luciano Spalletti. Se a giugno il Napoli cambiasse guida tecnica, è probabile che le lacrime si asciugherebbero in fretta.

L'addio di Mourinho, invece, sarebbe destabilizzante per tutto l'ambiente, perché lo Special One ha compattato il mondo del tifo come a nessuno era riuscito. [...] Il senso è stato questo: io alla Roma sto benissimo, capisco e accetto le difficoltà economiche, perciò sono disponibile ad accettare anche un progetto fatto di giovani, ma per conoscere il mio futuro non voglio attendere troppo: al massimo febbraio. La risposta della proprietà è stata altrettanto chiara: per ora in agenda non sono previsti incontri per il rinnovo dei contratti. [...] Morale: davanti a un Olimpico tutto esaurito, Mourinho proverà a sfatare il tabu delle grandi (Inter, Juve, Milan, Napoli e Atalanta) che lo attanaglia da quando è alla Roma, visto che il bilancio è deficitario. [...]

(gasport)