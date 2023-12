Roma-Fiorentina, da Pruzzo a Salah. Quante storie di ex, tradimenti e veleni

Roma-Fiorentina è qualcosa di più di una partita di calcio. Racchiude anni storia, doppi ex e momenti indimenticabili. C’è l’esordio di Amedeo Amadei a campo Testaccio, ad esempio, il 2 maggio, il calciatore più giovane della storia ad esordire in un club di Serie A. Un rapporto tra le due tifoserie prima fatto d’amore (erano gemellate) e poi d’odio. Tutto è degenerato tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80 per qualche episodio mai chiarito di striscioni rubati. [...] Impossibile non ricordare le lacrime di Batistuta al suo primo gol contro i viola dopo essere passato alla Roma. Firenze è stata la prima avventura italiana per l’argentino che proveniva dal Boca: 9 anni dal 1991 al 2000 durante i quali ha vissuto una retrocessione e sfiorato lo scudetto. Che poi ha vinto con la Roma al suo primo anno grazie a Franco Sensi che lo acquistò per 70 miliardi di lire. Sono moltissimi gli ex che si sono avvicendati tra le due società: Da Costa, Graziani, Vierchwood, Maldera, e i più recenti Toni, Salah. Proprio l’egiziano, alla sua prima contro i viola, fu fischiatissimo al Franchi: 5 minuti dopo aveva già segnato scusandosi per la rete. [...]

(Il Messaggero)