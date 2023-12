Roma, con Dybala al top è tutta un’altra musica

Dopo una falsa partenza, dovuta ad una condizione fisica e a qualche problema fisico di troppo, Dybala si sta riprendendo la Roma. Nelle ultime 4 partite di campionato, in cui la formazione giallorossa ha ottenuto 3 vittorie e 1 pareggio, Paulo ha lasciato il segno con 2 gol e 3 assist, rimanendo a secco solamente nel derby contro la Lazio. [...] I numeri, al momento, sono dalla parte di Dybala e Lukaku,che in coppia in stagione sono già arrivati a quota 14 reti. Che l’apporto di Paulo alla squadra vada ben oltre i gol è facilmente riscontrabile: nelle 10 partite di campionato in cui è stato in campo la Roma ha ottenuto 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, con una media di 2 punti a partita; nelle 4 gare giocate senza l’argentino i giallorossi hanno ottenuto 1 sola vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte con la media di 1 punto a partita. C’è poi il personaggio: come si può evincere dall’ultimo bilancio della Dybala-mania. Ha portato quasi 2 milioni di euro nelle casse societarie. [...]

(Corsera)