Mou resta in silenzio. L'ira di José contro l'arbitro, poi si frena per la Roma

Quando ha visto il secondo cartellino rosso, quello mostrato a Romelu Lukaku, si è girato verso la panchina aprendo le braccia, con un sorriso amaro. [...] Così José Mourinho a fine partita mastica amaro, forse più pensando alla sfida di domenica prossima a Bologna (dove sarà privo del belga e probabilmente di Dybala, fastidio al flessore sinistro) che non al finale della partita di ieri sera. [...] Stavolta Mourinho ha scelto diversamente, optando per il silenzio, forse per non incorrere in altre polemiche che potrebbero mettere a rischio la scelta di Chiné, il Procuratore Federale, proprio sui fatti di Sassuolo-Roma.

Mou in settimana potrebbe essere deferito, a meno che non ci sia un patteggiamento. [...] Eppure la partita di Mou era iniziata in modo diverso, quasi entusiasmante. Il vantaggio di Lukaku, la vena di Dybala, il tributo della sua gente, con quello striscione della Sud che lo consacra nell'Olimpo giallorosso. "Gli occhi inebriati di giallorosso, l'anima pervasa dal romanismo... José Mourinho romanista a vita!". Firmato Curva Sud, un attestato di amore a cui Mourinho ha risposto con il gesto della calma. [...]

(gasport)