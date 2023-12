Le bande del gol. Roma e Fiorentina, record di marcatori: lo show è servito

Quanto può essere grande una gioia se viene moltiplicata per 23 volte? Potremmo scoprirlo nei visi stralunati o stravolti dei calciatori di Roma e Fiorentina, che domani affonderanno i tacchetti nell’erba dell’Olimpico per dare nobilità alla loro classifica. Giallorossi e viola, infatti, sono le due squadre del campionato che hanno portato al gol il maggior numero di giocatori: 12 la squadra di José Mourinho e 11 quella di Salvatore Italiano: 23 marcatori diversi, appunto. Quanto basta per attendersi una sfida niente affatto banale. [...] Si va da Lukaku, che è il capocannoniere della squadra con 6 reti, all’ultimo arrivato in lista, cioè quel Kristensen che domenica scorsa, contro il Sassuolo, si è trasformato in una sorta di eroe per caso, realizzando la rete della vittoria grazie a un tiro clamorosamente deviato da Erlic alle spalle del portiere Consigli. Nel mezzo, si può trovare quasi di tutto. Dai gioielli di Dybalaalle rasoiate di Pellegrini, dalla prepotenza di Belotti al fuoco fatuo di Renato Sanches. Una cosa è certa. Nelle ormai celebri tempeste finali della Roma, che ha segnato 13 gol dal minuto 76 in avanti, un peso importante ce l’hanno avuto i calciatori entrati dalla panchina. Lo stesso Kristensen ha dato il suo contributo decisivo solo nella ripresa, così come era successo a El Shaarawy oppure ad Azmoun. Insomma, a differenza della scorsa stagione, come ha ammesso lo stesso Special One – se gli infortuni non falcidiano la rosa – adesso le alternative non mancano e quindi le forze fresche possono mandare in rete anche calciatori che in genere non sono deputati a fare gol, come Spinazzola o Mancini. Insomma, pur proponendo un calcio estremamente diverso rispetto a quello della Fiorentina, cioè più speculativo, i giallorossi in questa stagione hanno maggiore facilità di trovare la strada del gol. Non è un caso che anche i dati relativi al possesso palla siano saliti rispetto al passato.

(Gasport)