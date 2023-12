Italiano: “Gara importante con la Roma. Nico Gonzalez? Sta bene, vediamo”

Vincenzo Italiano chiede ai suoi giocatori “grande personalità e spirito battagliero” per mettere in difficoltà la Roma. “Chi vince fa un bel balzo in classifica – aggiunge l’allenatore – ed è una sfida importante per entrambi i club”. Da quando è sulla panchina viola non ha mai vinto all’Olimpico contro i giallorossi e per questo teme anche l’ambiente: “È uno stadio che canta dal primo all’ultimo minuto e i nostri avversari sono di alto livello“. Il vero problema della Fiorentina è la gestione di Nico Gonzalez, reduce da un risentimento muscolare. Una decisione sul suo utilizzo, dal primo minuto o a gara in corso, verrà presa soltanto in extremis: “Nico rientra, è tra i convocati – spiega il tecnico – e dopo qualche giorno a parte, ora ha accelerato. Sta discretamente bene e, anche se si è allenato a parte, non ha perso la condizione. Però dobbiamo valutare bene perché abbiamo tanti impegni”.

(gasport)