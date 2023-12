Gimenez è cresciuto tanto. Fuori casa non fanno male

Ancora tu. La Roma ritrova il Feyenoord, battuto in finale di Conference League nel 2022 a Tirana (con gol di Zaniolo) e nei quarti di finale dell'ultima Europa League, 4-1 ai supplementari all'Olimpico, dopo il 2-1 nei 90 minuti, e grazie al gol del 2-1 di Dybala all'89'. Il club di Rotterdam però si è rinnovato. In mediana ha aggiunto il fosforo dell'algerino Zerrouki (preso dal Twente per 7 milioni), in gol contro la Lazio. [...] Ma soprattutto dal Nizza è arrivato Stengs, 5 gol e 7 assist in Eredivise. [...] A completare il centrocampo c'è Quinten Timber, 22enne, ex Ajax, 6 gol e 6 assist in campionato. [...]

E poi c'è Santi Gimenez, argentino naturalizzato messicano, 22 anni, figlio d'arte, papà Christian era centrocampista offensivo: per Santi già 20 gol in 21 match in stagione, ben 18 in Eredivise e la doppietta alla Lazio in Champions. E 31 reti in totale finora nell'anno solare 2023, record nel campionato olandese, superato l'uruguaiano Luis Suarez. [...] Il tallone d'Achille del Feyenoord è la difesa. In Champions ha preso 10 gol in 6 match del girone, soprattutto fuori casa le ha perse tutte e tre, fra cui l'1-0 con la Lazio. In patria è secondo in classifica dietro un incredibile Psv (16 vittorie su 16 match). [...]

(gasport)