Renato fuori: ecco il piano per averlo al top

Sanches salterà anche Roma-Udinese poiché durante la pausa per le nazionali si è fermato a causa di un affaticamento muscolare che gli ha impedito di allenarsi fino all'altro ieri. Il centrocampista portoghese è tornato in gruppo e sta bene, ma lo staff medico ha deciso di non correre rischi. Quest'oggi scenderà in campo a Trigoria per allenarsi e migliorare ulteriormente la condizione. Mourinho ha previsto un rientro graduale per poi averlo in una buona condizione nelle partite in cui ci sarà bisogno della sua qualità e quantità.

(corsport)