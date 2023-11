Lazio, tre big in dubbio per domenica

IL TEMPO (DAN. ROC.) - Tre titolari alle prese con problemi fisici. Sarri incrocia le dita per Zaccagni, Luis Alberto e Marusic: i primi due sono usciti acciaccati dalla sfida di Champions, il montenegrino non era nemmeno tra i convocati anti-Feyenoord. Mercoledì a Formello è stata svolta la seduta di scarico, ieri invece è stata concessa una giornata di riposo, da oggi comince-rà la vera preparazione al derby e si faranno le prime valutazioni. Il club ha comunicato una nota ufficiale dopo gli accertamenti svolti da Zaccagni: «Lo staff medico comunica che il calciatore è stato sottoposto a esami clinici e strumentali presso Paideia Intemational Hospital. Gli accertamenti al momento non hanno evidenziato lesioni strutturali a carico del ginocchio destro a segui-to del trauma riportato». L'ex Verona nel primo tempo di Champions aveva spaventato per una rotazione innaturale del ginocchio. È quello più a rischio rispetto al Mago (forte affaticamento al flessore) e al terzino. Si tengono pronti Pedro, Kamada e l'eventuale «coppia» Lazzari-Hysaj sulle fasce. Davanti, poi, c'è da risolvere il solito ballottaggio tra Immobile e Castellanos. Il gol agli olandesi potrebbe spingere in pole Ciro, rinvigorito dal gol numero 200 con la Lazio. A centrocampo, con Luis Alberto a disposizione, favorito il terzetto con Guendouzi e Rovella insieme allo spagnolo. Dietro, in attesa del recupero di Casale, confermati Patric e Romagnoli al centro del reparto.