Il paradosso di Renato Sanches: se non gioca, la Roma risparmia

Renato Sanches è un mistero ben retribuito dalla Roma. Il centrocampista portoghese, di proprietà del Paris Saint Germain, arrivato nella Capitale quest'estate, ha giocato, fino ad ora, soltanto 98 minuti per un costo di 523.968 euro per un'ora di gioco. Il calciatore, che ne guadagna 3,5 all'anno, è stato infatti pagato un milione di euro con diritto di riscatto a 15 che diventerà obbligo se matureranno determinate condizioni (il 60 per cento delle partite giocate). Sanches però non gioca una partita dal 21 settembre, quando la Roma affrontò in trasferta lo Sheriff in Europa League. [...]

Il suo arrivo in giallorosso è stato fortemente voluto dal direttore generale Tiago Pinto, suo connazionale, ma è visto con scetticismo dall'ambiente e dallo stesso Mourinho. [...]

Per un Sanches che accetta c'è un altro giocatore che ha rifiutato il contratto "a gettone". Si tratta di Zapata del Torino. Proprio la Roma, infatti, gli aveva offerto, quest'estate, lo stesso tipo di accordo, gentilmente declinato. Contratto accettato dal brasiliano Arthur, dalla Juventus alla Fiorentina in prestito. Il suo ingaggio (4,5 milioni) è pagato al 60% dai bianconeri, ma con una percentuale legata proprio al numero di presenze. Ma in A abbondano i contratti del genere, come per esempio, Destro con l'Empoli. [...]

(Libero)